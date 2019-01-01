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  • Учора, 15:54
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Ірпінь долучиться до встановлення національного рекорду з наймасовішої дегустації торта

Ірпінський парк Незнайка стане однією з 10 локацій в Україні, на яких 24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України буде встановлюватися національний рекорд «Наймасовіша презентація-дегустація торта». Організатор акції – компанія «Київський БКК».



На фото – Асмік Гаспарян«Відомий український бренд у колаборації зі справжнім професіоналом своєї справи та головним Шефом країни Ектором Хіменесом-Браво розробили авторську рецептуру нового торта “Київський дарунок з фундуком” лінійки “Від Шефа”. Ектор Хіменес-Браво з великою любов’ю до України та українців вклав свою майстерність, грандіозний досвід і натхнення в нову версію легендарного київського десерту. Торт “Київський дарунок від Шефа” — це солодкий танок безе, горіхів та ароматного крему. Тільки уявіть! Ніжні та хрусткі повітряні коржі з фундуком, що гармонійно поєднуються кремом на жовтках та вершковому маслі. Поверхня торта оздоблена шоколадним і вершковим кремами й прикрашена золотистими горішками», – розповідається в пресрелізі компанії.

В Ірпені торт буде збирати Асмік Гаспарян – переможниця 6-го сезону телевізійного проєкту «Мастер-шеф».

У програмі свята:
► презентація торта-новинки від зіркового ведучого;
► яскраві фотозони;
► лотерея і смачні подарунки;
► реєстрація рекорду;
► безкоштовна дегустація торта-новинки.
Початок акції о 15:00.
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ІРПІНЬ ТБ, www.itvua.tv 
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