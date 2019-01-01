» » 18, 20 та 22 серпня у Києві введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів
  • Учора, 14:56
  • 121
  • 0
+aA | -Aa 

18, 20 та 22 серпня у Києві введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів

18, 20 та 22 серпня у Києві відбудуться репетиції параду військ до Дня Незалежності: передбачені масштабні перекриття руху та артилерійські салюти.



Шановні кияни та гості міста!

18, 20 та 22 серпня у центрі відбудуться репетиції параду військ, під час яких із 15:30 до 24:00 введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів на наступних вулицях:


👉Хрещатик;
👉Майдані Незалежності;
👉Маршала Рибалка;
👉В'ячеслава Чорновола;
👉проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);
👉Площа Перемоги;
👉Старовокзальна;
👉Жилянська;
👉Велика Васильківська;
👉площа Льва Толстого;
👉площа Бессарабська;
👉Академіка Туполєва;
👉площа Бессарабська;
👉Антоновича;
👉Івана Федорова;
👉Либідська площа;
👉Європейська площа;
👉Володимирський узвіз;
👉Боричів узвіз;
👉Набережно-Хрещатицька;
👉Нижній Вал;
👉Глибочицький проїзд;
👉Петрівська алея;
👉Паркова дорога;
👉Дніпровський узвіз;
👉Набережне шосе;
👉Набережно-Хрещатицька;
👉Богдана Хмельницького;
👉Володимирська;
👉Льва Толстого;
👉Саксаганського.

⛔️ 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 24:00 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).
⛔️ 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків.
📍Під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

Повна версія публікації на сайті www.kyivcity.gov.ua

1 0

Київ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
50 км/год. У Києві з 1 листопада встановлюється обмеження швидкості

50 км/год. У Києві з 1 листопада встановлюється обмеження швидкості

Буча та регіон
Перелік 33 агропродовольчих ринків, що працюватимуть з 15 травня в Києві

Перелік 33 агропродовольчих ринків, що працюватимуть з 15 травня в Києві

Суспільство
В центрі Бучі побудують житловий комплекс з об’єктами соціально-побутового призначення

В центрі Бучі побудують житловий комплекс з об’єктами соціально-побутового призначення

Бучанські новини
Податкова: Термін сплати податку на нерухоме майно 30 серпня

Податкова: Термін сплати податку на нерухоме майно 30 серпня

Публікації
В Ірпені 30 серпня напали на дівчину та поранили ножем (відео)

В Ірпені 30 серпня напали на дівчину та поранили ножем (відео)

Буча та регіон
24 серпня, Буча: Афіша до Дня Незалежності України

24 серпня, Буча: Афіша до Дня Незалежності України

Буча та регіон
24 серпня, м. Ірпінь: Афіша заходів присвячених Дню Незалежності України

24 серпня, м. Ірпінь: Афіша заходів присвячених Дню Незалежності України

Буча та регіон
В Києві свята почнуться з 14 грудня

В Києві свята почнуться з 14 грудня

Суспільство
Любіть Україну!

Любіть Україну!

Буча та регіон
Виборчі дільниці в Бучі

Виборчі дільниці в Бучі

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.