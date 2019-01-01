18, 20 та 22 серпня у Києві введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів

18, 20 та 22 серпня у Києві відбудуться репетиції параду військ до Дня Незалежності: передбачені масштабні перекриття руху та артилерійські салюти.

18, 20 та 22 серпня у центрі відбудуться репетиції параду військ, під час яких із 15:30 до 24:00 введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів на наступних вулицях:

👉Хрещатик;👉Майдані Незалежності;👉Маршала Рибалка;👉В'ячеслава Чорновола;👉проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);👉Площа Перемоги;👉Старовокзальна;👉Жилянська;👉Велика Васильківська;👉площа Льва Толстого;👉площа Бессарабська;👉Академіка Туполєва;👉площа Бессарабська;👉Антоновича;👉Івана Федорова;👉Либідська площа;👉Європейська площа;👉Володимирський узвіз;👉Боричів узвіз;👉Набережно-Хрещатицька;👉Нижній Вал;👉Глибочицький проїзд;👉Петрівська алея;👉Паркова дорога;👉Дніпровський узвіз;👉Набережне шосе;👉Набережно-Хрещатицька;👉Богдана Хмельницького;👉Володимирська;👉Льва Толстого;👉Саксаганського.⛔️ 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 24:00 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).⛔️ 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків.📍Під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.