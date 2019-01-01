18, 20 та 22 серпня у Києві введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів

18, 20 та 22 серпня у Києві відбудуться репетиції параду військ до Дня Незалежності: передбачені масштабні перекриття руху та артилерійські салюти.
Шановні кияни та гості міста!
18, 20 та 22 серпня у центрі відбудуться репетиції параду військ, під час яких із 15:30 до 24:00 введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів на наступних вулицях:
👉Хрещатик;
👉Майдані Незалежності;
👉Маршала Рибалка;
👉В'ячеслава Чорновола;
👉проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);
👉Площа Перемоги;
👉Старовокзальна;
👉Жилянська;
👉Велика Васильківська;
👉площа Льва Толстого;
👉площа Бессарабська;
👉Академіка Туполєва;
👉площа Бессарабська;
👉Антоновича;
👉Івана Федорова;
👉Либідська площа;
👉Європейська площа;
👉Володимирський узвіз;
👉Боричів узвіз;
👉Набережно-Хрещатицька;
👉Нижній Вал;
👉Глибочицький проїзд;
👉Петрівська алея;
👉Паркова дорога;
👉Дніпровський узвіз;
👉Набережне шосе;
👉Набережно-Хрещатицька;
👉Богдана Хмельницького;
👉Володимирська;
👉Льва Толстого;
👉Саксаганського.
⛔️ 18, 20 та 22 серпня із 15:30 до 24:00 заплановане обмеження руху транспортних засобів на вулицях: Льва Толстого (на ділянці від Терещенківської до площі Льва Толстого) та на Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до Ігорівської).
⛔️ 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків.
📍Під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.
Повна версія публікації на сайті www.kyivcity.gov.ua