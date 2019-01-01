Шукаємо нові ідеї для створення слогану Київщини

Кожен з вас має можливість долучитись до процесу створення бренду Київської області та запропонувати власний варіант офіційного слогану регіону
Від 7 липня по 14 липня 2021 ви можете долучитись до надважливого процесу створення унікального туристичного бренду, що сприятиме досягненню високого рівня реалізації туристичного потенціалу Київського регіону, пізнаванності, формуванню репутації та позитивного іміджу, зростання туристичної та інвестиційної привабливості громад, ріст внутрішнього та зовнішнього ринків туризму.
Переходьте на сторінку kyivregiontours.gov.ua , заповнюйте форму і, можливо, саме ваш варіант стане переможним!