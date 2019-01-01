» » » У Києві до 11 липня закривають рух трамваїв маршрутів № 15, 18
  • Учора, 16:19
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У Києві до 11 липня закривають рух трамваїв маршрутів № 15, 18

Від 7 липня орієнтовно до 11 липня рух трамваїв маршрутів №№15, 18 закривається. Виконуватиметься ремонт трамвайної колії по вул. Жилянській.



На період проведення робіт організовується рух тимчасового автобусного маршруту № 18-Т «Вул. Старовокзальна – вул. Січових Стрільців» за наступною схемою:
вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – площа Перемоги – вул. Дмитрівська – вул. Вячеслава Чорновола - Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька (в зворотному напрямку вул. Січових Стрільців).

Збільшується кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 14.

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Київпастранс 
 Київ
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