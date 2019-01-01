Бучанський міський парк закриють на дезинфекцію

З пятниці на суботу, 25 червня з 21:30 до 02:30 години, в Бучанському міському парку будуть здійснені роботи з дезінсекції - комплекс заходів для знищення і врегулювання кількості комах, а саме: комарів та кліщів.
Обробка буде проводитись безпечними для людей засобами, проте просимо утриматись від відвідування парку у вищезазначені години!
Дякуємо за розуміння!
повідомляє КП "БУЧАЗЕЛЕНДБУД"
Обробка буде проводитись безпечними для людей засобами, проте просимо утриматись від відвідування парку у вищезазначені години!
Дякуємо за розуміння!
повідомляє КП "БУЧАЗЕЛЕНДБУД"