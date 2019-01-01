Дорогу до аеропорту "Бориспіль" тимчасово закривають на ремонт

До уваги подорожніх, у вівторок, 22 червня, стартують ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Йдеться про 17-кілометрову ділянку (км 18+000 - км 34+950), котра веде до МА «Бориспіль».

Завершити всі ремонтні роботи плануємо до 20 серпня 2021 року.

Остання реконструкція дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Дорога утримувалась в належному стані лише шляхом експлуатаційного утримання.