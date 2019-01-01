Дорогу до аеропорту "Бориспіль" тимчасово закривають на ремонт

До уваги подорожніх, у вівторок, 22 червня, стартують ремонтні роботи на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Йдеться про 17-кілометрову ділянку (км 18+000 - км 34+950), котра веде до МА «Бориспіль».
Від 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух в дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.
Завершити всі ремонтні роботи плануємо до 20 серпня 2021 року.
Перепрошуємо за тимчасові незручності та радимо всім подорожнім враховувати обмеження при плануванні своїх маршрутів та подорожей.
Остання реконструкція дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Дорога утримувалась в належному стані лише шляхом експлуатаційного утримання.