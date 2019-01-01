Військові навчання в Гостомелі. 17 червня

Національна гвардія України попереджає про проведення навчань.
Командування військової частини 3018 Національної гвардії України повідомляє, що відповідно до Програми бойової та спеціальної підготовки підрозділів Національної гвардії України 17 червня 2021 року з 8:00 до 17:00 в селищі Гостомель, а саме на північному сході населеного пункту (на водоймі), з військовослужбовцями частини будуть проведені заняття із залученням штатного озброєння та екіпіровки.
Командування військової частини 3018 Національної гвардії України повідомляє, що відповідно до Програми бойової та спеціальної підготовки підрозділів Національної гвардії України 17 червня 2021 року з 8:00 до 17:00 в селищі Гостомель, а саме на північному сході населеного пункту (на водоймі), з військовослужбовцями частини будуть проведені заняття із залученням штатного озброєння та екіпіровки.