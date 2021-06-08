8-9 червня у Бучанському ДРАЦ обмежений прийом громадян

Прийом у ці дні буде виключно з питань первинної реєстрації смерті, подачі заяв про державну реєстрацію шлюбу та розірвання шлюбу.

Повноцінний прийом буде відновлено у четвер, 10.06.2021

Шановні громадяни!Приносимо вибачення за тимчасові незручності