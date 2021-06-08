8-9 червня у Бучанському ДРАЦ обмежений прийом громадян

Шановні громадяни!
У зв'язку з проходженням процедури перереєстрації відділу та отримання працівниками доступу до державного реєстру, прийом громадян, у вівторок 08.06.2021 та у середу 09.06.2021 буде тимчасово обмежений.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
У зв'язку з проходженням процедури перереєстрації відділу та отримання працівниками доступу до державного реєстру, прийом громадян, у вівторок 08.06.2021 та у середу 09.06.2021 буде тимчасово обмежений.
Прийом у ці дні буде виключно з питань первинної реєстрації смерті, подачі заяв про державну реєстрацію шлюбу та розірвання шлюбу.
Повноцінний прийом буде відновлено у четвер, 10.06.2021
Повноцінний прийом буде відновлено у четвер, 10.06.2021
Приносимо вибачення за тимчасові незручності
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот