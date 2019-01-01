Бучанська публічна бібліотека відновлює роботу з 2 червня

Публічна бібліотека Бучанської МОТГ запрошує до суперової читальної зали!
До ваших послуг безкоштовний Wi-Fi, зручні зали, столи, диванчики.
В нас затишно та комфортно.
Працюємо з дотриманням протиепідемічних заходів.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
До ваших послуг безкоштовний Wi-Fi, зручні зали, столи, диванчики.
В нас затишно та комфортно.
Працюємо з дотриманням протиепідемічних заходів.
телефон:
+380668825809
емаіл:
[email protected]
+380668825809
емаіл:
[email protected]
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот