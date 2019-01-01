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Бучанська публічна бібліотека відновлює роботу з 2 червня

Публічна бібліотека Бучанської МОТГ запрошує до суперової читальної зали!
До ваших послуг безкоштовний Wi-Fi, зручні зали, столи, диванчики.
В нас затишно та комфортно.
Працюємо з дотриманням протиепідемічних заходів.

телефон:
+380668825809
емаіл:
[email protected]


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Публічна бібліотека Бучанської МОТГ 
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