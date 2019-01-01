В Ірпені пожежні ліквідували загорання ещектрощитової

7 травня 2021 року о 12:13 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про загорання електрощитової на 5-му поверсі, 9-ти поверхового житлового будинку, за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а.

До місця виклику було направлено підрозділи 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (2 АЦ, 1АД).По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплена електрощитова між 4 та 5 поверхами. Евакуйовано 5 чоловік (мешканців будинку), потерпілих немає.Пожежу було локалізовано о 12:44 та повністю ліквідовано о 12:50.На місці пожежі працювали три одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.