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  • Учора, 13:33
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Ірпінська ОТГ: Де і коли відбудуться урочистості 8 - 9 травня

В ірпінській громаді відзначатимуть День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні


► 8 травня о 21:00 на алеї Слави в Ірпені (вул. Центральна) відбудеться акція до Дня пам’яті та примирення «Хвилина миру».
► 9 травня о 10:00 – урочисте зібрання до Дня Перемоги (алея Слави, вул. Центральна).Об 11:00 – відкриття кам’яного саду «Сила маминих обійм» (парк «Центральний»).
► 9 травня о 10:00 у селі Михайлівка-Рубежівка біля пам’ятника загиблим Воїнам (вул. Шкільна ) відбудеться урочистий захід до Дня перемоги.
► 9 травня о 10:00 у селі Козинці – покладання квітів до Братської могили воїнів і мешканців села, які загинули в роки Другої світової війни.

У бібліотеках відбудуться виставки літератури, тематичні виставки, присвячені Дню пам’яті та примирення та Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У навчальних закладах міста проведуть тематичні заходи, пов’язані з історичними подіями Другої світової війни.
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Ірпінська міська рада, www.imr.gov.ua 
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