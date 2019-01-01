Ірпінська ОТГ: Де і коли відбудуться урочистості 8 - 9 травня

В ірпінській громаді відзначатимуть День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

► 8 травня о 21:00 на алеї Слави в Ірпені (вул. Центральна) відбудеться акція до Дня пам’яті та примирення «Хвилина миру».► 9 травня о 10:00 – урочисте зібрання до Дня Перемоги (алея Слави, вул. Центральна).Об 11:00 – відкриття кам’яного саду «Сила маминих обійм» (парк «Центральний»).► 9 травня о 10:00 у селі Михайлівка-Рубежівка біля пам’ятника загиблим Воїнам (вул. Шкільна ) відбудеться урочистий захід до Дня перемоги.► 9 травня о 10:00 у селі Козинці – покладання квітів до Братської могили воїнів і мешканців села, які загинули в роки Другої світової війни.У бібліотеках відбудуться виставки літератури, тематичні виставки, присвячені Дню пам’яті та примирення та Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.У навчальних закладах міста проведуть тематичні заходи, пов’язані з історичними подіями Другої світової війни.