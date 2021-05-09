Графік мітингів-реквієм у Гостомельській ОТГ на 8-9 травня

Гостомельська селищна рада інформує про графік безкоштовного транспорту на період проведення заходів до вшанування Днів пам'яті та примирення і 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Запрошуємо всіх мешканців Гостомельської територіальної громади на урочистий мітинг-реквієм, присвячений Дню пам’яті та примирення, який відбудеться 8 травня 2021 року о 12.00 біля ДЗОТу (Канадське містечко) Мостище.

✔ вул. Богдана Хмельницького (Баланівка зупинка біля «Брусилівські ковбаси»), збір о 10.30✔ вул. Остромирська (зупинка навпроти будинку культури «4 леви»), збір о 10.45✔ вул. Проскурівська (на зупинці), збір об 11.10✔ с. Озера, вул.Шевченка (біля селищної ради), збір о 10.30✔ вул. Свято-Покровська (біля селищної ради), хор «Криниця», збір об 11.00✔ склозавод (зупинка біля магазину «Деліція») об 11.10✔ с. Горенка (біля бібліотеки), збір о 10.45✔ с. Мощун (біля клубу), збір об 11.00запрошуємо всіх мешканців Гостомельської територіальної громади на урочисті заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовіій війні, які відбудуться за наступними адресами:✔ Пам’ятник по вул. Ярова ‐ 10.00✔ Пам’ятник по вул. Кулішова (Мостище) - 11.00✔ Пам’ятник Проскурівцям (Військове містечко) - 11.30✔ Пам’ятник по вул. Остромирська - 12.00✔ с. Горенка - вул. Київська, 66 - 9.00, вул. Популова - 9.30✔ с. Озера - 10.00✔ с. Мощун - 11.00