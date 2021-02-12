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Графік роботи Бучанського центру первинної медичної допомоги на святкові дні в травні

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про режим роботи КНП "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" на святкові дні в травні місяці.



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Черговий кабінет працює з 8:00-20:00 без вихідних і святкових днів за адресою: м.Буча, вул.Нове Шосе, 5

Амбулаторії, у яких субота - вихідний день:
Гаврилівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58);
Луб'янська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (Луб'янка, вул. Шевченка, 97);
Мироцька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (Мироцьке, вул. Центральна, 3);
Блиставицька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (Блиставиця, вул. Єдності, 1-А);
► Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №3 (Буча, вул.Склозаводська, 7);
► Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №4 (Буча, вул.Гмирі, 11/5);
► Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №5 (Буча, вул.Білокур, 1 А);

в період свят працюють наступним чином:
01.05.2021 р. (субота) - вихідний святковий день.
03.05.2021 р. (понеділок) - вихідний святковий день.
04.05.2021р. (вівторок) - вихідний святковий день
10.05.2021 р. (понеділок) - вихідний святковий день.



Амбулаторії, які працюють по суботам в черговому режимі з 9:00 до 14:00
► Амбулаторія групової практики №1 (Буча, б-р.Б.Хмельницького, 2);
► Амбулаторія групової практики №2 (Буча, вул.Польова, 21/10);
Ворзельська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (Ворзель, вул. Європейська, 4);

в період свят працюють наступним чином:
01.05.2021 р. (субота) - вихідний святковий день
03.05.2021 р. (понеділок) - черговий режим роботи з 9:00 до 14:00
04.05.2021 р. (вівторок) - вихідний святковий день
10.05.2021 р. (понеділок) - вихідний святковий день

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#coronavirus медицина амбулаторія Джам інфо-бот
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