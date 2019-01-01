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  • Учора, 13:04
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Від 1 травня у Києві послаблюють протиепідемічні заходи

28 квітня Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці.


Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із «червоної зони».

​​Із 1 травня відновлять роботу:
► весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм)
► заклади торгівлі
► торгово-розважальні центри
► ринки
► ярмарки
► заклади громадського харчування
► спортивні зали та фітнес-центри
► Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси)

5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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#coronavirus
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