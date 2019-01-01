Від 1 травня у Києві послаблюють протиепідемічні заходи

28 квітня Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці.

Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із «червоної зони».​​Із 1 травня відновлять роботу:► весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм)► заклади торгівлі► торгово-розважальні центри► ринки► ярмарки► заклади громадського харчування► спортивні зали та фітнес-центри► Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси)5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах. Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.