Бучанський район, статистика COVID-19 за дві доби (21-22 квітня)

Дані обласного лабораторного центру за 21-22 квітня. Всього за дві доби в Бучанському районі зареєстровано 261, у т.ч. 10 дітей.
Летальних 20 випадків.
м. Ірпінь – 51 (з них 1 дитина)
м. Вишневе – 44 (з них 5 дітей)
м. Буча – 13
смт. Гостомель – 4
смт. Коцюбинське – 16
смт. Макарів – 7
смт. Бородянка – 9
смт. Немішаєве – 4
смт. Ворзель – 4
смт. Пісківка – 7
с. Петропавлівська Борщагівка – 14,
с. Святопетрівське – 11 (з них 1 дитина),
с. Софіївська Борщагівка – 24 (з них 1 дитина),
смт. Клавдієво-Тарасове – 3,
с. Чайки – 5,
с. Мигалки – 2,
с. Пилиповичі – 3,
с. Білогородка – 3, с. Бузова – 2,
с. Гореничі – 2 (з них 1 дитина),
с. Горенка – 4,
с. Забуяння – 2, с. Липівка – 2, с. Крюківщина – 2,
с. Червона Слобода – 2, с. Дружня – 2,
по одному випадку:
с. Здвижівка, с. Дмитрівка,
с. Капітанівка, с. Дмитрівка,
с. Неграші, с. Шевченкове, с. Волосінь,
с. Гавронщина, с. Ніжиловичі, с. Плахтянка,
с. Поташня, с. Мила,
с. Михайлівка Рубежівка, с. Шпитьки, с. Червона Слобода.
Летальні випадки за останні дві доби (всього 20):
Чоловіки:
м. Буча (4), м. Ірпінь (3), смт. Немішаєве,
смт. Ворзель, смт. Бородянка, с. Нова Гребля.
Жінки:
м. Буча (2), м. Ірпінь (2), смт. Гостомель,
смт. Коцюбинське, смт. Клавдієво-Тарасове,
смт. Немішаєве, с. Микуличі.