Бучанський район, статистика COVID-19 за дві доби (21-22 квітня)

Дані обласного лабораторного центру за 21-22 квітня. Всього за дві доби в Бучанському районі зареєстровано 261, у т.ч. 10 дітей.

Летальних 20 випадків.

с. Петропавлівська Борщагівка – 14,с. Святопетрівське – 11 (з них 1 дитина),с. Софіївська Борщагівка – 24 (з них 1 дитина),смт. Клавдієво-Тарасове – 3,с. Чайки – 5,с. Мигалки – 2,с. Пилиповичі – 3,с. Білогородка – 3, с. Бузова – 2,с. Гореничі – 2 (з них 1 дитина),с. Горенка – 4,с. Забуяння – 2, с. Липівка – 2, с. Крюківщина – 2,с. Червона Слобода – 2, с. Дружня – 2,с. Здвижівка, с. Дмитрівка,с. Капітанівка, с. Дмитрівка,с. Неграші, с. Шевченкове, с. Волосінь,с. Гавронщина, с. Ніжиловичі, с. Плахтянка,с. Поташня, с. Мила,с. Михайлівка Рубежівка, с. Шпитьки, с. Червона Слобода.м. Буча (4), м. Ірпінь (3), смт. Немішаєве,смт. Ворзель, смт. Бородянка, с. Нова Гребля.м. Буча (2), м. Ірпінь (2), смт. Гостомель,смт. Коцюбинське, смт. Клавдієво-Тарасове,смт. Немішаєве, с. Микуличі.