Бучанський район, статистика COVID-19 за добу: 13 летальних випаків

Дані обласного лабораторного центру за 16 квітня.
Всього за добу в Бучанському районі зареєстровано 187, у т.ч. 6 дітей.
м. Ірпінь – 36 (з них 1 дитина),
м. Буча – 27,
смт. Гостомель – 16,
смт. Коцюбинське – 3,
м. Вишневе – 14,
смт. Макарів – 6,
смт. Бородянка – 14 (з них 1 дитина),
смт. Клавдієво-Тарасове – 2,
смт. Немішаєве – 6 (з них 2 дітей),
смт. Пісківка – 10 (з них 1 дитина),
с. Крюківщина – 7,
смт. Бабинці – 1, с. Дружня – 2,
с. Здвижівка – 2 (з них 1 дитина),
с. Мигалки – 1, с. Микуличі – 1, с. Небрат – 1,
с. Нова Буда – 2, с. Пилиповичі – 2,
с. Нова Гребля – 1, с. Нове Залісся – 2,
с. Бузова – 2,
с. Гнатівка – 1, с. Гурівщина – 1, с. Дмитрівка – 1,
с. Личанка – 1, с. Мрія – 1, с. Неграші – 3,
с. Петропавлівська Борщагівка – 1, с. Святопетрівське – 1,
с. Софіївська Борщагівка – 3, с. Шпитьки – 3, смт. Кодра – 3, с. Андріївка – 1, с. Копіївка – 1, с. Копилів – 1, с. Липівка – 1, с. Малий Карашин – 1, с. Наливайківка – 2, с. Плахтянка – 1, с. Червона Слобода – 2),
13 летальних випадків пов’язані з коронавірусом за минулу добу:
Чоловіки:
м. Буча, смт. Гостомель (3), м. Ірпінь, с. Софіївська Борщагівка.
Жінки:
смт. Гостомель (2), м. Ірпінь (3), с. Святопетрівське, с. Шпитьки.