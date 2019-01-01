Бучанський район, статистика COVID-19 за добу: 13 летальних випаків

Дані обласного лабораторного центру за 16 квітня.

13 летальних випадків пов’язані з коронавірусом за минулу добу:

смт. Клавдієво-Тарасове – 2,смт. Немішаєве – 6 (з них 2 дітей),смт. Пісківка – 10 (з них 1 дитина),с. Крюківщина – 7,смт. Бабинці – 1, с. Дружня – 2,с. Здвижівка – 2 (з них 1 дитина),с. Мигалки – 1, с. Микуличі – 1, с. Небрат – 1,с. Нова Буда – 2, с. Пилиповичі – 2,с. Нова Гребля – 1, с. Нове Залісся – 2,с. Бузова – 2,с. Гнатівка – 1, с. Гурівщина – 1, с. Дмитрівка – 1,с. Личанка – 1, с. Мрія – 1, с. Неграші – 3,с. Петропавлівська Борщагівка – 1, с. Святопетрівське – 1,с. Софіївська Борщагівка – 3, с. Шпитьки – 3, смт. Кодра – 3, с. Андріївка – 1, с. Копіївка – 1, с. Копилів – 1, с. Липівка – 1, с. Малий Карашин – 1, с. Наливайківка – 2, с. Плахтянка – 1, с. Червона Слобода – 2),