Учні 11-х класів у 2020/2021 навчальному році звільняються від проходження ДПА

Учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.



13 квітня 2021 року відповідний закон № 5014 ухвалила Верховна Рада України.

Ініціатива покликана мінімізувати ризики захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Також це уможливить отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.Окрім того, законодавчими змінами передбачено, що учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.Ці законодавчі зміни також було підтримано Президентом України Володимиром Зеленським і визначено як невідкладні.За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, на ЗНО-2021 зареєстровано 389 710 осіб, які обрали 1 543 756 тестувань.За статистичними показниками реєстрації, 42 580 осіб зареєструвалися для участі в ЗНО з усіх предметів лише з метою проходження ДПА (170 269 тестувань). Усього учасниками ЗНО вказано на бажання отримати результат ЗНО лише для отримання оцінки за ДПА з 235 363 тестувань, що становить 15,24% від загальної кількості тестувань.