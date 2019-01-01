Бучанський район:, статистика COVID-19 за добу: Ірпінь +108, Буча +28.

Дані обласного лабораторного центру за минулу добу, 2 квітня.
Всього у Бучанському районі: 462 випадка, у т.ч. 19 дітей
м. Ірпінь – 108 (з них 7 дітей),
смт. Гостомель – 30,
м. Буча – 28,
смт. Ворзель – 21 (з них 2 дітей),
смт. Бородянка – 18,
смт. Коцюбинське – 12,
м. Вишневе – 46,
смт. Пісківка – 40 (з них 3 дітей),
с. Петропавлівська Борщагівка – 4,
с. Святопетрівське – 7,
с. Софіївська Борщагівка – 23 (з них 2 дітей),
смт. Клавдієво-Тарасове – 4,
смт. Немішаєве – 17 (з них 1 дитина),
смт. Макарів – 12 (з них 1 дитина),
с. Крюківщина – 11 (з них 1 дитина),
смт. Бабинці – 4,
с. Дружня – 5,
с. Загальці – 6,
с. Микуличі – 6 (з них 2 дітей),
с. Гореничі – 6,
с. Дмитрівка – 4,
с. Білогородка – 4,
с. Нове Залісся – 3,
с. Мар’янівка – 3,
с. Здвижівка – 2, с. Юрів – 2
с. Мигалки – 2, с. Нова Буда – 2, с. Пилиповичі – 2,
с. Поташня – 2, с. Горенка – 2, с. Гурівщина – 2, с. Мощун – 2,
с. Чайки – 2, с. Борівка – 2, с. Гавронщина – 2, с. Калинівка – 2,
с. Нова Гребля – 1, с. Козинці – 1, с. Небрат – 1,
с. Озера – 1, с. Бузова – 1, с. Мироцьке – 1, с. Стоянка – 1,
с. Михайлівка-Рубежівка – 1, с. Музичі – 1, с. Рожів – 1,
с. Березівка – 1, с. Лозовик – 1, с. Маковище – 1, с. Ніжиловичі – 1,
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Один летальний випадок (чоловік) в с. Святопетрівське.
Всього у Бучанському районі: 462 випадка, у т.ч. 19 дітей
м. Ірпінь – 108 (з них 7 дітей),
смт. Гостомель – 30,
м. Буча – 28,
смт. Ворзель – 21 (з них 2 дітей),
смт. Бородянка – 18,
смт. Коцюбинське – 12,
м. Вишневе – 46,
смт. Пісківка – 40 (з них 3 дітей),
с. Петропавлівська Борщагівка – 4,
с. Святопетрівське – 7,
с. Софіївська Борщагівка – 23 (з них 2 дітей),
смт. Клавдієво-Тарасове – 4,
смт. Немішаєве – 17 (з них 1 дитина),
смт. Макарів – 12 (з них 1 дитина),
с. Крюківщина – 11 (з них 1 дитина),
смт. Бабинці – 4,
с. Дружня – 5,
с. Загальці – 6,
с. Микуличі – 6 (з них 2 дітей),
с. Гореничі – 6,
с. Дмитрівка – 4,
с. Білогородка – 4,
с. Нове Залісся – 3,
с. Мар’янівка – 3,
с. Здвижівка – 2, с. Юрів – 2
с. Мигалки – 2, с. Нова Буда – 2, с. Пилиповичі – 2,
с. Поташня – 2, с. Горенка – 2, с. Гурівщина – 2, с. Мощун – 2,
с. Чайки – 2, с. Борівка – 2, с. Гавронщина – 2, с. Калинівка – 2,
с. Нова Гребля – 1, с. Козинці – 1, с. Небрат – 1,
с. Озера – 1, с. Бузова – 1, с. Мироцьке – 1, с. Стоянка – 1,
с. Михайлівка-Рубежівка – 1, с. Музичі – 1, с. Рожів – 1,
с. Березівка – 1, с. Лозовик – 1, с. Маковище – 1, с. Ніжиловичі – 1,
---
Один летальний випадок (чоловік) в с. Святопетрівське.