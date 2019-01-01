Бучанський район:, статистика COVID-19 за добу: Ірпінь +18, Буча +27. Два летальні

Дані обласного лабораторного центру за минулу добу, 1 квітня.
м. Буча – 27 (з них 1 дитина)
смт. Ворзель – 5
смт. Гостомель – 7
смт. Коцюбинське – 7
м. Ірпінь – 18
смт. Бородянка – 2
м. Вишневе – 53 (з них 1 дитина)
смт. Бабинці – 3
смт. Клавдієво-Тарасове – 2
смт. Немішаєве – 4 (з них 1 дитина)
смт. Пісківка – 24 (з них 1 дитина)
с. Софіївська Борщагівка – 17
с. Дружня – 2
с. Мигалки – 2
с. Микуличі – 1
с. Білогородка – 2
с. Крюківщина – 7
с. Петропавлівська Борщагівка – 6 (з них 1 дитина)
с. Святопетрівське – 5 (з них 1 дитина)
смт. Макарів – 6
с. Калинівка – 3
с. Бузова – 4
смт. Кодра – 2
с. Гореничі – 2 (з них 1 дитина)
с. Дмитрівка – 2
с. Червона Слобода – 2
по одному випадку:
с. Гурівщина, с. Личанка, с. Лісне,
с. Мила, с. Неграші, с. Петрушки,
с. Чайки, с. Борівка, с. с. Великий Карашин,
с. Мар’янівка, с. Мотижин, с. Небелиця
Летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19.
м. Ірпінь (чоловік), смт. Гостомель (жінка).
Бучанський район: 227 випадків за добу, у т.ч. 7 дітей
м. Буча – 27 (з них 1 дитина)
смт. Ворзель – 5
смт. Гостомель – 7
смт. Коцюбинське – 7
м. Ірпінь – 18
смт. Бородянка – 2
м. Вишневе – 53 (з них 1 дитина)
смт. Бабинці – 3
смт. Клавдієво-Тарасове – 2
смт. Немішаєве – 4 (з них 1 дитина)
смт. Пісківка – 24 (з них 1 дитина)
с. Софіївська Борщагівка – 17
с. Дружня – 2
с. Мигалки – 2
с. Микуличі – 1
с. Білогородка – 2
с. Крюківщина – 7
с. Петропавлівська Борщагівка – 6 (з них 1 дитина)
с. Святопетрівське – 5 (з них 1 дитина)
смт. Макарів – 6
с. Калинівка – 3
с. Бузова – 4
смт. Кодра – 2
с. Гореничі – 2 (з них 1 дитина)
с. Дмитрівка – 2
с. Червона Слобода – 2
по одному випадку:
с. Гурівщина, с. Личанка, с. Лісне,
с. Мила, с. Неграші, с. Петрушки,
с. Чайки, с. Борівка, с. с. Великий Карашин,
с. Мар’янівка, с. Мотижин, с. Небелиця
Летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19.
м. Ірпінь (чоловік), смт. Гостомель (жінка).