Бучанський район:, статистика COVID-19 за добу: Ірпінь +18, Буча +27. Два летальні

Бучанський район: 227 випадків за добу, у т.ч. 7 дітей

смт. Бабинці – 3смт. Клавдієво-Тарасове – 2смт. Немішаєве – 4 (з них 1 дитина)смт. Пісківка – 24 (з них 1 дитина)с. Софіївська Борщагівка – 17с. Дружня – 2с. Мигалки – 2с. Микуличі – 1с. Білогородка – 2с. Крюківщина – 7с. Петропавлівська Борщагівка – 6 (з них 1 дитина)с. Святопетрівське – 5 (з них 1 дитина)смт. Макарів – 6с. Калинівка – 3с. Бузова – 4смт. Кодра – 2с. Гореничі – 2 (з них 1 дитина)с. Дмитрівка – 2с. Червона Слобода – 2с. Гурівщина, с. Личанка, с. Лісне,с. Мила, с. Неграші, с. Петрушки,с. Чайки, с. Борівка, с. с. Великий Карашин,с. Мар’янівка, с. Мотижин, с. Небелицям. Ірпінь (чоловік), смт. Гостомель (жінка).