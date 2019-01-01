Укрзалізниця не обмежуватиме висадку/посадку у Києві та області

Укрзалізниця наголошує, що чинний розклад руху по Києву та області залишається без змін, а відтак жодних обмежень висадки/посадки не буде впроваджено до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення.

Це стосується як поїздів далекого сполучення, так і приміських електричок до/або через Київ.Зі свого боку Укрзалізниця закликає пасажирів подорожувати лише у разі крайньої необхідності та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах аби максимально убезпечити себе, інших пасажирів та працівників залізниці, які йдуть на особистий ризик задля недопущення транспортного колапсу.Також Укрзалізниця посилює карантинні заходи. Санітарна обробка вагонів проводиться в кожному пункті формування та обороту після кожного рейсу: виконуються сухе, вологе прибирання, дезінфекція внутрішніх приміщень вагонів обробка поверхонь найбільшого контакту (ручки, поручні, відкидні сидіння, кнопки зливу, раковини тощо). Працівники залізничного транспорту повною мірою забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками.Нагадаємо, що транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку «червоних зон» за рішенням МОЗ. 22 березня 2021 року Кабінет Міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для «червоних зон». Також Укрзалізниця наголошує на необхідності неухильно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів: дотримуватися соціальної дистанції, використовувати засоби індивідуального захисту та антисептики.