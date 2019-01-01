COVID-19 за останні три доби: Ірпінь +136, Буча +16

За даними обласного лабораторного центру
смт. Бородянка – 16
м. Ірпінь – 136
м. Вишневе – 58
с. Святопетрівське – 42
м. Буча – 16
смт. Ворзель – 17
смт. Гостомель – 28
смт. Коцюбинське – 12
смт. Немішаєве – 21
смт. Клавдієво-Тарасове – 17
с. Загальці – 8
с. Микуличі – 10
с. Пилиповичі – 7
с. Софіївська Борщагівка – 32
смт. Макарів – 26
с. Дмитрівка – 19
с. Крюківщина – 14
с. Білогородка – 12
с. Мила – 8
с. Петропавлівська Борщагівка – 10
смт. Кодра – 8
смт. Пісківка - 9
смт. Бабинці – 4
с. Берестянка – 3
с. Копилів – 3
с. Нове Залісся – 3
с. Дружня – 3
с. Блиставиця – 2
с. Козинці – 2
с. Бузова – 2
с. Горенка – 2
с. Петрушки – 2
с. Маковище – 2
с. Мотижин – 2
с. Нова Буда -2
с. Гурівщина -2
с. Капітанівка -2
с. Озера -2
По одному хворому:
с. Михайлівка–Рубежівка (дитина), с. Качали,
с. Нова Гребля, с. Новий Корогод, с. Горбовичі, с. Шпитьки,
с. Гавронщина, с. Пашківка, с. Фасівочка, с. Червона Гірка,
с. Мигалки, с. Шевченкове, с. Колонщина, с. Королівка,
с. Малий Карашин, с. Мар’янівка с. Наливайківка, с. Ситняки,
с. Фасова, с. Бобриця, с. Мироцьке, с. Мар’янівка, с. Ферма,
с. Червона Слобода.
Летальні випадки: с. Шевченкове, смт. Макарів
За період 26-27-28 березня всього в Бучанському районі зареєстровано 580 виподків захворювання на коронавірус.
смт. Бородянка – 16
м. Ірпінь – 136
м. Вишневе – 58
с. Святопетрівське – 42
м. Буча – 16
смт. Ворзель – 17
смт. Гостомель – 28
смт. Коцюбинське – 12
смт. Немішаєве – 21
смт. Клавдієво-Тарасове – 17
с. Загальці – 8
с. Микуличі – 10
с. Пилиповичі – 7
с. Софіївська Борщагівка – 32
смт. Макарів – 26
с. Дмитрівка – 19
с. Крюківщина – 14
с. Білогородка – 12
с. Мила – 8
с. Петропавлівська Борщагівка – 10
смт. Кодра – 8
смт. Пісківка - 9
смт. Бабинці – 4
с. Берестянка – 3
с. Копилів – 3
с. Нове Залісся – 3
с. Дружня – 3
с. Блиставиця – 2
с. Козинці – 2
с. Бузова – 2
с. Горенка – 2
с. Петрушки – 2
с. Маковище – 2
с. Мотижин – 2
с. Нова Буда -2
с. Гурівщина -2
с. Капітанівка -2
с. Озера -2
По одному хворому:
с. Михайлівка–Рубежівка (дитина), с. Качали,
с. Нова Гребля, с. Новий Корогод, с. Горбовичі, с. Шпитьки,
с. Гавронщина, с. Пашківка, с. Фасівочка, с. Червона Гірка,
с. Мигалки, с. Шевченкове, с. Колонщина, с. Королівка,
с. Малий Карашин, с. Мар’янівка с. Наливайківка, с. Ситняки,
с. Фасова, с. Бобриця, с. Мироцьке, с. Мар’янівка, с. Ферма,
с. Червона Слобода.
Летальні випадки: с. Шевченкове, смт. Макарів