18 квітня, Буча: Вело-фестиваль "Котлета по-київськи"

Вело-фестиваль "Котлета по-київськи", присв'ячений відкриттю велосезону, запрошує одразу на три окремі події:
1. Групова шосейна гонка для досвідчених спортсменів-аматорів в залік Українського Аматорського Туру.
2. Велопробіг в стилі Gran Fondo для всіх бажаючих незалежно від типу велосипеду.
3. Ґрунтова гонка на велосипедах MTB та CX/Gravel.
СТОРІНКА ФЕЙСБУК: https://fb.me/e/3vFJChMv8
Шосейний маршрут на Strava: www.strava.com
AllTrails: www.alltrails.com
Клуб у Strava: www.strava.com/clubs/
Ґрунтовий маршрут в розробці і буде анонсовано в середині березня.
Реєстрація: https://timingevents.com/events/573
Регламент: в розробці
УВАГА! Дата не остаточна і може бути перенесена в залежності від епідеміологічної ситуації.
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