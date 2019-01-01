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  • Учора, 16:17
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18 квітня, Буча: Вело-фестиваль "Котлета по-київськи"

Вело-фестиваль "Котлета по-київськи", присв'ячений відкриттю велосезону, запрошує одразу на три окремі події:


1. Групова шосейна гонка для досвідчених спортсменів-аматорів в залік Українського Аматорського Туру.
2. Велопробіг в стилі Gran Fondo для всіх бажаючих незалежно від типу велосипеду.
3. Ґрунтова гонка на велосипедах MTB та CX/Gravel.

СТОРІНКА ФЕЙСБУК: https://fb.me/e/3vFJChMv8

Шосейний маршрут на Strava: www.strava.com
AllTrails: www.alltrails.com
Клуб у Strava: www.strava.com/clubs/
Ґрунтовий маршрут в розробці і буде анонсовано в середині березня.
Реєстрація: https://timingevents.com/events/573
Регламент: в розробці

УВАГА! Дата не остаточна і може бути перенесена в залежності від епідеміологічної ситуації.
Стежте за новинами!


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