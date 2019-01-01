По 8 тисяч гривень - виплатити ФОПам та працівникам підприємств які постраждають від карантинних обмежень

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив:
На доручення Президента України Володимира Зеленського буде запроваджено грошові виплати та підтримку людей через посилені карантинні обмеження в регіонах.
Через збільшення кількості захворювань в Україні, все більша кількість областей потрапляють до червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому розроблено комплекс заходів із підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.
Держава готова виплатити ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тисяч гривень. Так само як це було взимку. Але ми також очікуємо, що крім державної підтримки, органи місцевого самоврядування запровадять для цих людей додаткові виплати. Це буде правильно і відповідально.
На доручення Президента України Володимира Зеленського буде запроваджено грошові виплати та підтримку людей через посилені карантинні обмеження в регіонах.
Через збільшення кількості захворювань в Україні, все більша кількість областей потрапляють до червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому розроблено комплекс заходів із підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.
Держава готова виплатити ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тисяч гривень. Так само як це було взимку. Але ми також очікуємо, що крім державної підтримки, органи місцевого самоврядування запровадять для цих людей додаткові виплати. Це буде правильно і відповідально.