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  • Учора, 16:43
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Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту

Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.


«Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту», – сказав Микола Поворозник.
Сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці – наземного та метрополітену.
▪️Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць.
‼️У громадському транспорті необхідно неухильно дотримуватися протиепідемічних правил – маскового режиму та соціальної дистанції.
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Київська міська державна адміністрація - КМДА 
 #coronavirus
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