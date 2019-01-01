Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Кабінет Міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту», – сказав Микола Поворозник.
Сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці – наземного та метрополітену.
▪️Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць.
‼️У громадському транспорті необхідно неухильно дотримуватися протиепідемічних правил – маскового режиму та соціальної дистанції.