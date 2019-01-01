» » » Змінено порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки
  • Учора, 16:20
  • 153
  • 0
+aA | -Aa 

Змінено порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні внаслідок COVID-19 змінений порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. Тепер рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах «червоної» зони прийматимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області.


Відповідно до прийнятих ними рішень, заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах відповідних областей чи окремих адміністративно-територіальних одиниць.



Разом з тим, заборони не розповсюджуватимуться на:
► транзитні перевезення;
► перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;
► перевезення службовим та/або орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Національної поліції;
► перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності лабораторно підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім поїздів спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні.
0 0

#coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Кабмін заборонив всі пасажирські перевезення в "червоних" зонах карантину

Кабмін заборонив всі пасажирські перевезення в "червоних" зонах карантину

Суспільство
Освіта: Від 22 лютого карантинні заходи продовжуть

Освіта: Від 22 лютого карантинні заходи продовжуть

Суспільство
Ірпінська АТП: Проїзд для школярів збільшиться з 1 гривні до 5 гривень

Ірпінська АТП: Проїзд для школярів збільшиться з 1 гривні до 5 гривень

Буча та регіон
Чи покращилась якість перевезення приміських електричках

Чи покращилась якість перевезення приміських електричках

Буча та регіон
Укрзалізниця відновлює рух ще 14 приміських поїздів

Укрзалізниця відновлює рух ще 14 приміських поїздів

транспорт
з 20 листопада водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісла

з 20 листопада водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісла

законодавтство
Бучанські маршрутки №15+23 та №421 замінять автобуси на більш пасажироємкі

Бучанські маршрутки №15+23 та №421 замінять автобуси на більш пасажироємкі

транспорт
Про маршрутки до «Ашану» та ярмарки

Про маршрутки до «Ашану» та ярмарки

Ірпінський вісник
У таксомоторних маршрутних таксі кількість пільгових місць складає 10%

У таксомоторних маршрутних таксі кількість пільгових місць складає 10%

Бучанські новини
Питання благоустрою залишається відкритим

Питання благоустрою залишається відкритим

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.