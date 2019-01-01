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Вітання з днем працівників житлово-комунального господарства від Бучанського міського голови

Анатолій Федорук привітав працівників житлово-комунального господарства з професійним святом.


Вітаю з Днем працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення!
Кожен ранок ми вмикаємо світло, воду, відчуваємо тепло у оселях, затишок у під’їздах, йдемо вулицями, які прикрашені квітами... І рідко задумуємося, що за цими звичними речами- робота комунальників громади.
Сніг і дощ, будні і свята - а вони виходять на роботу , іноді працюючи цілодобово.
Дякую команді комунальників, які забезпечують зручність, безпеку та комфорт!
Зі святом!

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Федорук Анатолій Петрович
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