Вітання з днем працівників житлово-комунального господарства від Бучанського міського голови

Анатолій Федорук привітав працівників житлово-комунального господарства з професійним святом.

Вітаю з Днем працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення!

Кожен ранок ми вмикаємо світло, воду, відчуваємо тепло у оселях, затишок у під’їздах, йдемо вулицями, які прикрашені квітами... І рідко задумуємося, що за цими звичними речами- робота комунальників громади.

Сніг і дощ, будні і свята - а вони виходять на роботу , іноді працюючи цілодобово.

Дякую команді комунальників, які забезпечують зручність, безпеку та комфорт!

Зі святом!