Вітання з днем працівників житлово-комунального господарства від Бучанського міського голови

Анатолій Федорук привітав працівників житлово-комунального господарства з професійним святом.
Вітаю з Днем працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення!
Кожен ранок ми вмикаємо світло, воду, відчуваємо тепло у оселях, затишок у під’їздах, йдемо вулицями, які прикрашені квітами... І рідко задумуємося, що за цими звичними речами- робота комунальників громади.
Сніг і дощ, будні і свята - а вони виходять на роботу , іноді працюючи цілодобово.
Дякую команді комунальників, які забезпечують зручність, безпеку та комфорт!
Зі святом!
Кожен ранок ми вмикаємо світло, воду, відчуваємо тепло у оселях, затишок у під’їздах, йдемо вулицями, які прикрашені квітами... І рідко задумуємося, що за цими звичними речами- робота комунальників громади.
Сніг і дощ, будні і свята - а вони виходять на роботу , іноді працюючи цілодобово.
Дякую команді комунальників, які забезпечують зручність, безпеку та комфорт!
Зі святом!