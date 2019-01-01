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  • Учора, 15:22
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У Гостомелі анонсували відкриття трьох амбулаторій

КНП «Гостомельський центр первиної медико-санітарної допомоги» Гостомелької селищної ради запрошує на роботу сімейних лікарів для заміщення вакантних посад, з метою забезпечення якісними медичними послугами мешканців Гостомельської селищної територіальної громади.


Шановні мешканці Гостомельської ОТГ.
Незабаром у Гостомельскій громаді буде відкриття нових сучасних амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) за наступними адресами:
► сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська,73Д, прим.164;
► сел. Гостомель, вул. Проскурівська, 14;
► с. Горенка, вул. І.Франка, 125.


КНП «Гостомельський центр первиної медико-санітарної допомоги» Гостомелької селищної ради запрошує на роботу сімейних лікарів для заміщення вакантних посад, з метою забезпечення якісними медичними послугами мешканців Гостомельської селищної територіальної громади.
Шукаємо в команду лікарів, які люблять свою роботу, спрямовані на довгострокове партнерство, прагнуть до професійного розвитку та хочуть працювати в дружньому колективі. Розглядаємо також кандидатури лікарів-інтернів. Зі свого боку, ми гарантуємо найкращі умови праці.
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта. Спеціалізація за фахом: «Загальна практика – сімейна медицина», «Терапія», «Педіатрія»
Обов’язки: надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам (згідно укладених декларацій), відповідно до встановлених стандартів, використовуючи сучасні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.
З питань працевлаштування звертатись за телефоном 066 264 07 89.
Резюме за ел. адресою [email protected]
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Гостомельська селищна рада 
 Гостомель медицина
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