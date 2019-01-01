У Гостомелі анонсували відкриття трьох амбулаторій

КНП «Гостомельський центр первиної медико-санітарної допомоги» Гостомелької селищної ради запрошує на роботу сімейних лікарів для заміщення вакантних посад, з метою забезпечення якісними медичними послугами мешканців Гостомельської селищної територіальної громади.

Незабаром у Гостомельскій громаді буде відкриття нових сучасних амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) за наступними адресами:

► сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська,73Д, прим.164;

► сел. Гостомель, вул. Проскурівська, 14;

► с. Горенка, вул. І.Франка, 125.