Ворзельську амбулаторію передали Бучанській громаді

Ірпінська міськрада передала у власність Бучанської міської територіальної громади Ворзельську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини. За це рішення проголосували 35 депутатів сесії ради 11 березня.



28 січня сесії Бучанської міської ради Ворзельську амбулаторію прийняли в склад Бучанської ОТГ Читайте також (28 січня 2021):

Для врегулювання питання щодо подальшої долі Ворзельської амбулаторії була створена робоча група, до складу якої увійшли представники Ірпінської та Бучанської громад.