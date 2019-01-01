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Ворзельську амбулаторію передали Бучанській громаді

Ірпінська міськрада передала у власність Бучанської міської територіальної громади Ворзельську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини. За це рішення проголосували 35 депутатів сесії ради 11 березня.


Після входження Ворзеля до складу Бучанської громади Ірпінська міська рада продовжувала фінансувати селищну амбулаторію, яка була структурною одиницею Ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Для врегулювання питання щодо подальшої долі Ворзельської амбулаторії була створена робоча група, до складу якої увійшли представники Ірпінської та Бучанської громад.

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Інформаційне агентство ITV, itvua.tv 
 Ворзель амбулаторія
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Ірпінський вісник
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