Про санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Київщина отримала з державного бюджету 54,9 млн грн, щоб забезпечити санаторно-курортним лікуванням тих жителів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відтак у регіоні орієнтовно планують оздоровити 7,5 тис. людей. Йдеться про три цільові групи:

◾громадяни, віднесені до категорії 1;

◾особи, які мають інвалідність спинального профілю захворювання;

◾діти з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

При цьому звернутись за отриманням послуги можуть як батьки дітей з інвалідністю і громадяни, віднесені до категорії 1, так і особи, які їх замінюють.

► заяву про взяття на облік за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України;► довідку за формою 070/о;► копію паспорта;► копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою).