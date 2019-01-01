Про санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Київщина отримала з державного бюджету 54,9 млн грн, щоб забезпечити санаторно-курортним лікуванням тих жителів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про це зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Відтак у регіоні орієнтовно планують оздоровити 7,5 тис. людей. Йдеться про три цільові групи:
◾громадяни, віднесені до категорії 1;
◾особи, які мають інвалідність спинального профілю захворювання;
◾діти з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.
◾громадяни, віднесені до категорії 1;
◾особи, які мають інвалідність спинального профілю захворювання;
◾діти з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.
Департамент соціального захисту населення Київської ОДА пояснює: щоб отримати санаторно-курортні путівки, в органи соціального захисту місцевого самоврядування за місцем реєстрації чи проживання слід подати такі документи:
► заяву про взяття на облік за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України;
► довідку за формою 070/о;
► копію паспорта;
► копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою).