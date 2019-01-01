Бородянський район: Сьогодні вночі технічні роботи в інтернет мережі (від БЕСТ)

Вночі 4 березня в період з 01:00 до 03:00 години Компанія "Бест" проводитиме технічні роботи по розширенню мережі та збільшенню швидкості у Бородянському районі.
Після завершення технічних робіт перезавантажте, будь ласка, роутер, щоб відновити доступ до мережі Інтернет.
☎️ Якщо після 06:00 сервіс не відновиться звертайтеся до технічної підтримки за телефонами:
+380443777377
+380443637377
Після завершення технічних робіт перезавантажте, будь ласка, роутер, щоб відновити доступ до мережі Інтернет.
☎️ Якщо після 06:00 сервіс не відновиться звертайтеся до технічної підтримки за телефонами:
+380443777377
+380443637377