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Бородянський район: Сьогодні вночі технічні роботи в інтернет мережі (від БЕСТ)

Вночі 4 березня в період з 01:00 до 03:00 години Компанія "Бест" проводитиме технічні роботи по розширенню мережі та збільшенню швидкості у Бородянському районі.

Після завершення технічних робіт перезавантажте, будь ласка, роутер, щоб відновити доступ до мережі Інтернет.

☎️ Якщо після 06:00 сервіс не відновиться звертайтеся до технічної підтримки за телефонами:
+380443777377
+380443637377
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Бучанський район БЕСТ
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