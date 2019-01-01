5 березня кінцевий термін реєстрації для участі в ЗНО

До завершення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року лишився тиждень – вона триватиме до 5 березня. До цього ж дня також можна внести зміни в персональні дані учасника ЗНО, якщо в Сертифікаті учасника ЗНО виявлено помилку.
Наразі для участі в ЗНО й державній підсумковій атестації зареєстровано 211 259 осіб, які обрали 859 321 тестування.
До п’ятірки найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, входять:
▪️ історія України – цей навчальний предмет обрали 164 018 осіб,
▪️ математика – 163 696 осіб,
▪️ українська мова і література – 141 665 осіб (66 640 осіб зареєструвалися для участі в тестуванні з української мови),
▪️ географія – 99 935 осіб,
▪️ англійська мова – 84 514 осіб.
▪️ історія України – цей навчальний предмет обрали 164 018 осіб,
▪️ математика – 163 696 осіб,
▪️ українська мова і література – 141 665 осіб (66 640 осіб зареєструвалися для участі в тестуванні з української мови),
▪️ географія – 99 935 осіб,
▪️ англійська мова – 84 514 осіб.
Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа, що реєструвалась, отримує в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Якщо Сертифікат не надійшов, слід перевірити стан опрацювання реєстраційних документів за допомогою спеціального сервісу (https://bit.ly/2ZJb7mo).
Якщо особа вже має Сертифікат, однак виявила помилку в персональних даних, можна внести необхідні зміни до 5 березня, скориставшись спеціальним сервісом ”Внести зміни (https://bit.ly/3aL3y51)”.
Основна сесія ЗНО цьогоріч розпочнеться 21 травня тестуванням з хімії й триватиме до 15 червня – цього дня відбудеться тестування з географії.
Про всі деталі цьогорічного ЗНО можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти >>