5 березня кінцевий термін реєстрації для участі в ЗНО

До завершення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року лишився тиждень – вона триватиме до 5 березня. До цього ж дня також можна внести зміни в персональні дані учасника ЗНО, якщо в Сертифікаті учасника ЗНО виявлено помилку.

До п’ятірки найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, входять:



▪️ історія України – цей навчальний предмет обрали 164 018 осіб,

▪️ математика – 163 696 осіб,

▪️ українська мова і література – 141 665 осіб (66 640 осіб зареєструвалися для участі в тестуванні з української мови),

▪️ географія – 99 935 осіб,

▪️ англійська мова – 84 514 осіб.