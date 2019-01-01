На Київщині 71 перевізник - поки що жоден перевізник погодження на підняття цін не отримав.

На території Київщини діє 513 міжміських і міжрайонних маршрутів. Із цієї кількості 39 перевізників уже подали до управління пасажирських перевезень економічне обґрунтування на перегляд вартості проїзду на 368 маршрутах. Фахівці облдержадміністрації наразі вивчають усі розрахунки. Поки що жоден перевізник погодження на підняття цін не отримав.

«Загалом у нашому регіоні працює 71 перевізник. Із цієї кількості 39 перевізників уже подали до управління пасажирських перевезень економічне обґрунтування на перегляд вартості проїзду на 368 маршрутах. Наші фахівці наразі вивчають усі розрахунки. Поки що жоден перевізник погодження на підняття цін не отримав», – зауважила Тетяна Щербак.

«У зв’язку з цим очільник Київщини Василь Володін дав доручення якомога швидше розібратись у ситуації. Ми вже готуємо звернення до Антимонопольного комітету щодо наявності антиконкурентних узгоджених дій, а також до Міністерства інфраструктури щодо роз’яснення можливості обґрунтування тарифу, згідно з економічними показниками та методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Окрім цього, плануємо провести робочу нараду з перевізниками, які самовільно підняли ціни на проїзд, щоб врегулювати тарифи на перевезення», – уточнила Тетяна Щербак.

Вона додала, що до облдержадміністрації почала надходити інформація про підняття цін деякими перевізниками в односторонньому порядку без погодження з управлінням.Важливо:► Згідно з п. 2.2.3 договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, Київська обласна державна адміністрація як організатор може достроково в односторонньому порядку розривати договори з перевізниками у випадках та порядку, передбачених договором та чинним законодавством.► Згідно з п. 3.2 договору, збільшення рівня тарифу відбувається на підставі звернення перевізника до управління пасажирських перевезень облдержадміністрації з наданням відповідних аргументованих розрахунків відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2009 р. за № 1146/17162, та рекомендацій Антимонопольного комітету України від 11 квітня 2017 року № 10 – рк.► При цьому в п. 3.3 вказано, що зміна тарифу на маршруті перевізником дозволяється лише після отримання від управління пасажирських перевезень письмового погодження такої зміни. У випадку зміни тарифу без погодження з управлінням пасажирських перевезень Київська облдержадміністрація залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку.