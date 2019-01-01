Благоустрій перевірив тарний завод в Бучі

За результатами обстеження було встановлено, що більша частина приміщень, розташованих на території, та перебувають в оренді, здійснюють обігрів за рахунок твердопаливних котлів, та інших опалювальних систем.

Серед 9 приміщень, які обігріваються за рахунок пічного опалення не виявлено ознак спалювання сторонніх предметів, разом з цим опалення здійснюється за рахунок спалювання деревини (фото установок додаються).Враховуючи погодні умови,місце зберігання деревини, що призводить до її намокання та збільшення задимленості за рахунок випаровування вологи.Додатково інформуємо, що орендарі зазначених вище приміщень попереджені щодо заборони спалювання сторонніх предметів, крім дозволених чинним законодавством, а також про притягнення їх до адміністративної відповідальності у разі виявлення порушень.