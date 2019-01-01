Нацбанк постановив розкривати виконавцям дані про суми коштів на рахунках боржників

НБУ прийняв постанову, відповідно до якої банки будуть відкривати виконавцям дані про номери рахунків боржників та суми на них.



НБУ встановив вимогу для банків щодо необхідності перевіряти повноваження особи, яка самостійно доставила до банку розрахункові документи на примусове списання чи стягнення коштів з рахунків клієнтів, документів на арешт чи зняття арешту з коштів.Це дасть можливість уникнути випадків прийняття банком вказаних розрахункових документів від осіб, які не мають повноважень на такі дії. Порядок встановлення повноважень кожен банк самостійно визначатиме у своїх внутрішніх документах.Відповідну вимогу містить постанова Правління Національного банку України від 28 січня 2021 року № 10 «Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», що набирала чинності з 30 січня 2021 року.Причиною блокування карткових рахунків називають здійснення виконавчих дій державним або приватним виконавцем.Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних a6o фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту, а також в інших випадках, передбачених договором, законом про фінансовий моніторинг та іншими законами, a6o умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському чи кореспондентському рахунку.Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.