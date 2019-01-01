Вранці 19 лютого Крамар-Еко вивезе побутове сміття за додатковим маршрутом

Всі зауваження, запитання та пропозиції обов’язково будуть розглянуті та опрацьовані ТОВ «Крамар-Еко» за телефонами:

+380978678757

+380938678757

За інформацією ТОВ "Крамар-Еко" вранці 19 лютого буде додатковий маршрут з вивезення побутового сміття.Прохання не ставити машини вздовж доріг та вулиць, задля безперешкодної роботи техніки.Вулиці:- вул. Патона;- вул. Першотравнева;- вул. Вишнева;- вул. Димитрова;- вул. Трудова;- вул. Мурашка;- вул. Ворзельська;- вул. Кармелюка;- вул. Будівельна;- вул. Учительська;- вул. Січових Стрільців;- вул. Південна;- вул. Гагаріна;- пров. Садовий;- пров. Центральна;- пров. Вокзальний;- вул. Рубежівська;- вул. та пров. Перемоги;- вул. Шухевича;- вул. О. Тихого.