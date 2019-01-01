Вранці 19 лютого Крамар-Еко вивезе побутове сміття за додатковим маршрутом

За інформацією ТОВ "Крамар-Еко" вранці 19 лютого буде додатковий маршрут з вивезення побутового сміття.
Прохання не ставити машини вздовж доріг та вулиць, задля безперешкодної роботи техніки.
Вулиці:
- вул. Патона;
- вул. Першотравнева;
- вул. Вишнева;
- вул. Димитрова;
- вул. Трудова;
- вул. Мурашка;
- вул. Ворзельська;
- вул. Кармелюка;
- вул. Будівельна;
- вул. Учительська;
- вул. Січових Стрільців;
- вул. Південна;
- вул. Гагаріна;
- пров. Садовий;
- пров. Центральна;
- пров. Вокзальний;
- вул. Рубежівська;
- вул. та пров. Перемоги;
- вул. Шухевича;
- вул. О. Тихого.
Всі інші адреси будуть також прибрані найближчим часом.
Прохання не ставити машини вздовж доріг та вулиць, задля безперешкодної роботи техніки.
Вулиці:
- вул. Патона;
- вул. Першотравнева;
- вул. Вишнева;
- вул. Димитрова;
- вул. Трудова;
- вул. Мурашка;
- вул. Ворзельська;
- вул. Кармелюка;
- вул. Будівельна;
- вул. Учительська;
- вул. Січових Стрільців;
- вул. Південна;
- вул. Гагаріна;
- пров. Садовий;
- пров. Центральна;
- пров. Вокзальний;
- вул. Рубежівська;
- вул. та пров. Перемоги;
- вул. Шухевича;
- вул. О. Тихого.
Всі інші адреси будуть також прибрані найближчим часом.
Всі зауваження, запитання та пропозиції обов’язково будуть розглянуті та опрацьовані ТОВ «Крамар-Еко» за телефонами:
+380978678757
+380938678757
+380978678757
+380938678757