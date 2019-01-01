18 лютого НАСА транслює приземлення марсоходу (час о 21:15)

18 лютого о 21:15 розпочнеться пряма трансляція приземлення марсоходу НАСА "Персі" NASA's Perseverance Mars Rover на Червону планету!За розмірами Марсохід "Персі" не більший за звичайну автівку і важить близько 1 тонни. Він є 5-м ровером НАСА, відправленим приземлитися на Марс.
"Персі" шукатиме там ознаки присутності мікроорганізмів, прокладатиме шлях для дослідження Червоної планети людиною та випробовуватиме нові технології для майбутніх робототехнічних та людських місій на Марсі. Цікавий факт: це перша місія, під час якої буде зібрано зразки марсіанського каміння.