» » » Освіта: Від 22 лютого карантинні заходи продовжуть
  • Учора, 14:09
  • 161
  • 0
+aA | -Aa 

Освіта: Від 22 лютого карантинні заходи продовжуть

Кабінет міністрів продовжив карантинні обмеження в Україні до 30 квітня.


Пандемія коронавірусу не відступає. Тому необхідно продовжувати карантинні заходи, спрямовані на попередження та зменшення ризиків зараження. У зв’язку з цим сьогодні Уряд ухвалив нові зміни, які стосуються рівнів епідемічної небезпеки.

Із 22 лютого на всій території України встановлюється «жовтий» рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.

Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров’я.

У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання.


Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян.

Дотримуйтеся всіх протиепідемічних заходів і будьте здоровими!
З повагою до Вас!


2 0

Сергій Шкарлет 
 освіта законодавство #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Освіта: Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня

Освіта: Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня

відділ освіти
Як працюватимуть заклади освіти від 25 січня

Як працюватимуть заклади освіти від 25 січня

відділ освіти
Локдаун до 24 січня: Які обмеження він передбачає

Локдаун до 24 січня: Які обмеження він передбачає

Суспільство
Україна: Посилений карантин з 8 до 24 січня включно

Україна: Посилений карантин з 8 до 24 січня включно

Буча та регіон
Управління освіти Ірпінської громади інформує

Управління освіти Ірпінської громади інформує

Буча та регіон
Що не працює у вихідні дні

Що не працює у вихідні дні

Буча та регіон
ШТРАФИ та КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення правил карантину!

ШТРАФИ та КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення правил карантину!

Буча та регіон
ДПА у 4 та 9 класах скасовано. ЗНО обовязково проведуть

ДПА у 4 та 9 класах скасовано. ЗНО обовязково проведуть

Суспільство
Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Буча та регіон
В Україні запроваджено відповідальність за цькування підлітків

В Україні запроваджено відповідальність за цькування підлітків

Державна реєстраційна служба
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.