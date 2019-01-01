Освіта: Від 22 лютого карантинні заходи продовжуть

Кабінет міністрів продовжив карантинні обмеження в Україні до 30 квітня.

Із 22 лютого на всій території України встановлюється «жовтий» рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.

У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання.

Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян.Дотримуйтеся всіх протиепідемічних заходів і будьте здоровими!З повагою до Вас!