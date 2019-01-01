Освіта: Від 22 лютого карантинні заходи продовжуть

Кабінет міністрів продовжив карантинні обмеження в Україні до 30 квітня.
Пандемія коронавірусу не відступає. Тому необхідно продовжувати карантинні заходи, спрямовані на попередження та зменшення ризиків зараження. У зв’язку з цим сьогодні Уряд ухвалив нові зміни, які стосуються рівнів епідемічної небезпеки.
Із 22 лютого на всій території України встановлюється «жовтий» рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).
«Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров’я.
У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання.
Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян.
Дотримуйтеся всіх протиепідемічних заходів і будьте здоровими!
З повагою до Вас!