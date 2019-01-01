Буча: Не залишайте транспорт по вул. Польова та Енергетиків (ніч 16-17 лютого)

Шановні мешканці міста Буча, прохання не залишати у ніч із 16 на 17 лютого транспортні засоби на проїжджій частини дороги в межах
вул. Польова та Енергетиків!
Перехрестя зазначених вулиць,поліклініка, лікарня, міська рада, поруч магазину оптики, супермаркету АТБ.
Дайте можливість техніці якісно виконати роботу, організовуються роботи з вивезення снігу.
вул. Польова та Енергетиків!
Перехрестя зазначених вулиць,поліклініка, лікарня, міська рада, поруч магазину оптики, супермаркету АТБ.
Дайте можливість техніці якісно виконати роботу, організовуються роботи з вивезення снігу.