» » Буча: Не залишайте транспорт по вул. Польова та Енергетиків (ніч 16-17 лютого)
  • Учора, 18:33
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Буча: Не залишайте транспорт по вул. Польова та Енергетиків (ніч 16-17 лютого)

Шановні мешканці міста Буча, прохання не залишати у ніч із 16 на 17 лютого транспортні засоби на проїжджій частини дороги в межах
вул. Польова та Енергетиків!
Перехрестя зазначених вулиць,поліклініка, лікарня, міська рада, поруч магазину оптики, супермаркету АТБ.
Дайте можливість техніці якісно виконати роботу, організовуються роботи з вивезення снігу.
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Інспекція з благоустрою Бучанської ОТГ 
 Буча
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