Освіта Бучанської МТГ від 12 лютого за дистанційною формою

До уваги батьків школярів Бучанської МТГ.
Від 12 лютого 2021 року у закладах загальної середньої та позашкільної освіти освітній процес буде організовано за дистанційною формою навчання з використанням інтерактивних технологій.
Відповідно до листа голови Київської обласної державної адміністрації, від 11.02.201 № 526/02/32.02-2021, листа директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 28.01.2021 № 12-01-18/261, наказу відділу освіти Бучансько міської ради від 11.02.201 № 51-О, за оперативною інформацією Українського гідрометеорологічного центру та з метою забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу,
Від 12 лютого 2021 року у закладах загальної середньої та позашкільної освіти освітній процес буде організовано за дистанційною формою навчання з використанням інтерактивних технологій.
Відповідно до листа голови Київської обласної державної адміністрації, від 11.02.201 № 526/02/32.02-2021, листа директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 28.01.2021 № 12-01-18/261, наказу відділу освіти Бучансько міської ради від 11.02.201 № 51-О, за оперативною інформацією Українського гідрометеорологічного центру та з метою забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу,