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Освіта Бучанської МТГ від 12 лютого за дистанційною формою

До уваги батьків школярів Бучанської МТГ.

Від 12 лютого 2021 року у закладах загальної середньої та позашкільної освіти освітній процес буде організовано за дистанційною формою навчання з використанням інтерактивних технологій.

Відповідно до листа голови Київської обласної державної адміністрації, від 11.02.201 № 526/02/32.02-2021, листа директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 28.01.2021 № 12-01-18/261, наказу відділу освіти Бучансько міської ради від 11.02.201 № 51-О, за оперативною інформацією Українського гідрометеорологічного центру та з метою забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу,
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Відділ освіти Бучанської міської ради 
 освіта Бучанська ОТГ
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