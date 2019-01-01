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8 лютого ускладнення погодних умов. Снігові замети

Штормове попередження: снігові замети з приростом снігу в 20-30 см. ПЛАНУЙТЕ СВІЙ ЧАС ЗАЗДАЛЕГІДЬ.


У Київській області очікується:
► значний сніг, хуртовини
► снігові замети з приростом снігу в 20-30 см.
► пориви вітру швидкістю 15-20 м/с

► У зв’язку з ускладненням погодних умов із 13:00 на окремих ділянках доріг області тимчасово обмежать рух великогабаритних транспортних засобів.

Наразі дорожники повідомляють, що проїзд автошляхами регіону забезпечується. Ускладнень у русі поки зафіксовано не було.
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погода Буча
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