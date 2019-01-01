» » Податкова міліція: В Ірпені припинено діяльність підпільного цеху лікеро-горілчаних виробів
  • Сьогодні, 10:24
  • 64
  • 0
+aA | -Aa 

Податкова міліція: В Ірпені припинено діяльність підпільного цеху лікеро-горілчаних виробів

Податковою міліцією Київщини припинено протиправну діяльність двох підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних виробів


Днями на території Бориспільського району та м. Ірпінь працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області виявлено 2 факти незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

За результатами проведених заходів протиправну діяльність припинено та вилучено з незаконного обігу товаро-матеріальних цінностей загальною вартістю 618,7 тис. гривень, в тому числі: 2 780 літрів спирту на суму 556 тис. грн, 284 літрів лікеро-горілчаних виробів на суму 62,7 тис. грн.
Також вилучено обладнання, що використовувалось для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.
Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

На правопорушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 177-2 КУпАП «Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів».

1 0

ГУ ДФС у Київській області 
 кримінал поліція Ірпінь
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Прокуратура викрила канал постачання наркотиків до Бучанської виправної колонії

Прокуратура викрила канал постачання наркотиків до Бучанської виправної колонії

Буча та регіон
У Бучі виявлена незаконна АЗС

У Бучі виявлена незаконна АЗС

Буча та регіон
Податкова: Звітність з підакцизних товарів подається до 10 травня

Податкова: Звітність з підакцизних товарів подається до 10 травня

Публікації
На Київщині ліквідовано підпільний цех з виробництва алкогольних напоїв

На Київщині ліквідовано підпільний цех з виробництва алкогольних напоїв

Публікації
Припинена діяльність підпільного цеху по виробництву алкоголю

Припинена діяльність підпільного цеху по виробництву алкоголю

Публікації
Міліціонери зупинили діяльність трьох нарколабораторій Приірпіння

Міліціонери зупинили діяльність трьох нарколабораторій Приірпіння

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.