Податкова міліція: В Ірпені припинено діяльність підпільного цеху лікеро-горілчаних виробів

Податковою міліцією Київщини припинено протиправну діяльність двох підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних виробів



За результатами проведених заходів протиправну діяльність припинено та вилучено з незаконного обігу товаро-матеріальних цінностей загальною вартістю 618,7 тис. гривень, в тому числі: 2 780 літрів спирту на суму 556 тис. грн, 284 літрів лікеро-горілчаних виробів на суму 62,7 тис. грн.

Також вилучено обладнання, що використовувалось для виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.На правопорушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 177-2 КУпАП «Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів».