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  • Учора, 10:05
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Податкова: Семінар для ФОПів-спрощенців щодо новацій у податковому законодавстві

В Ірпені відбувся семінар для ФОПів-спрощенців щодо новацій у податковому законодавстві


Нещодавно для ФОПів-платників єдиного податку податківці Київщини провели загальний семінар з новацій у податковому законодавстві. Участь у заході взяв заступник начальника ГУ ДПС у Київській області Михайло Огерук, заступник начальника управління-начальник адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Анна Топка, а також відповідні фахівці служби.

Говорили про нюанси застосування реєстраторів розрахункових операцій ФОПами з січня 2021 року, а також алгоритм встановлення та використання ПРРО. Крім цього, розповіли платникам і про основні види доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню та способи подання декларації про майновий стан і доходи. Окремо податківці обговорили з суб'єктами господарювання питання задекларованої праці, а також відповідальність працедавців за використання праці неоформлених офіційно осіб.

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ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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