В Ірпені відбувся семінар для ФОПів-спрощенців щодо новацій у податковому законодавстві

Говорили про нюанси застосування реєстраторів розрахункових операцій ФОПами з січня 2021 року, а також алгоритм встановлення та використання ПРРО. Крім цього, розповіли платникам і про основні види доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню та способи подання декларації про майновий стан і доходи. Окремо податківці обговорили з суб'єктами господарювання питання задекларованої праці, а також відповідальність працедавців за використання праці неоформлених офіційно осіб.