В Ірпені відбувся семінар для ФОПів-спрощенців щодо новацій у податковому законодавстві
Нещодавно для ФОПів-платників єдиного податку податківці Київщини провели загальний семінар з новацій у податковому законодавстві. Участь у заході взяв заступник начальника ГУ ДПС у Київській області Михайло Огерук, заступник начальника управління-начальник адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Анна Топка, а також відповідні фахівці служби.
Говорили про нюанси застосування реєстраторів розрахункових операцій ФОПами з січня 2021 року, а також алгоритм встановлення та використання ПРРО. Крім цього, розповіли платникам і про основні види доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню та способи подання декларації про майновий стан і доходи. Окремо податківці обговорили з суб'єктами господарювання питання задекларованої праці, а також відповідальність працедавців за використання праці неоформлених офіційно осіб.