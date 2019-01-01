Погода 28 січня, Буча: Ускладнення погодних умов

невеликий сніг, 0° вдень, -6° вночі

кількість снігу 3-7 сантиметрів

вранці та надвечір ожеледиця

На ранок 28 січня на Київщині ускладнення погодних умов - снігопади та ожеледицю на дорогах.



Водії! Будьте уважними на автошляхах, за можливості на час негоди від поїздок утриматись.



🟥Усі комунальні служби області готові забезпечити належний стан доріг. Наразі вже цілодобово чергує майже 200 снігозбиральних машин. Всього в області зможемо задіяти більше 500 спеціалізованих машин. Запасу посипного матеріалу та пального вистачає більш ніж на 10 діб безперервної роботи. Підготовлена та чергує також велика спецтехніка.🟥Комунальники мають подбати про забезпечення всіх необхідних умов в домівках людей: світло, вода та тепло мають надаватися в повному обсязі.Представник Київських регіональних мереж доповів, що на випадок аварій на лініях через негоду вже чергує 70 мобільних бригад, ще 10 у резерві. Вони розподілені між всіма районами.🟥Цілодобово працюють й диспетчерські служби. У разі аварії на електромережах ви можете звернутися за багатоканальнимтелефономЩодо утримання місцевих доріг - за номером