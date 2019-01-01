Погода 28 січня, Буча: Ускладнення погодних умов

невеликий сніг, 0° вдень, -6° вночі
кількість снігу 3-7 сантиметрів
вранці та надвечір ожеледиця
кількість снігу 3-7 сантиметрів
вранці та надвечір ожеледиця
На ранок 28 січня на Київщині ускладнення погодних умов - снігопади та ожеледицю на дорогах.
Київська обласна державна адміністрація інформує громаду:
🟥Усі комунальні служби області готові забезпечити належний стан доріг. Наразі вже цілодобово чергує майже 200 снігозбиральних машин. Всього в області зможемо задіяти більше 500 спеціалізованих машин. Запасу посипного матеріалу та пального вистачає більш ніж на 10 діб безперервної роботи. Підготовлена та чергує також велика спецтехніка.
🟥Комунальники мають подбати про забезпечення всіх необхідних умов в домівках людей: світло, вода та тепло мають надаватися в повному обсязі.
Представник Київських регіональних мереж доповів, що на випадок аварій на лініях через негоду вже чергує 70 мобільних бригад, ще 10 у резерві. Вони розподілені між всіма районами.
🟥Цілодобово працюють й диспетчерські служби. У разі аварії на електромережах ви можете звернутися за багатоканальним
телефоном 0800 400 740.
Щодо утримання місцевих доріг - за номером
+380961478700