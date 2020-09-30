» Реєстрація на ЗНО 2021 - від 1 лютого

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.

Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:► 21 травня – хімія,► 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,► 25 травня – англійська мова,► 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),► 1 червня – українська мова, українська мова і література,► 4 червня – історія України,► 7 червня – фізика,► 10 червня – біологія,► 15 червня – географія.Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказами МОН від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року №1426, від 4 грудня 2019 року №1513.