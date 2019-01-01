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Станція метро Харківська не працюватиме з 26 по 29 січня

Вестибюль №1 станції «Харківська» не працюватиме з 26 по 29 (включно) січня. Буде проведена заміна старих турнікетів. Нові контрольно-пропускні пункти, які встановлюють, підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку Киянина та безконтактну банківську картку.



Нагадаємо, що такі турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець» та «Героїв Дніпра». Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.
Київський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності під час монтажних робіт.

Закликаємо пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів!
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