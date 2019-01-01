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Освіта: Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня

За оперативними даними, на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося майже 140 тисяч осіб. Остаточні цифри будуть відомі дещо пізніше, коли регіональні центри оцінювання якості освіти опрацюють усі платежі.

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома, внести 10–14 квітня свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО.


Вже з 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні.
Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Ще раз наголошую: ЗНО нікуди не зникає. А всі маніпуляції на цю тему – невдячна справа. Зовнішнє незалежне оцінювання є основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти України.

zakon.rada.gov.ua
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