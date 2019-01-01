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Як працюватимуть заклади освіти від 25 січня

Від 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою >> Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236. Водночас додаткові обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу.

Згідно з документом, на період дії карантину заборонено:
▪️ відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
▪️ відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
▪️ проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).


Додаткові обмежувальні заходи для закладів освіти, встановлені на період 8-24 січня 2021 р., не діятимуть з 25 січня.

Під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання у закладах вищої освіти з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19. Ця норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.
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#coronavirus освіта
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