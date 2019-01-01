Як працюватимуть заклади освіти від 25 січня

Згідно з документом, на період дії карантину заборонено:

▪️ відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

▪️ відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

▪️ проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Від 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою >> Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236. Водночас додаткові обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу.