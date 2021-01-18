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ДТЕК про аварійне відключення електроенергії 20 січня в Бучі

ДТЕК Київські регіональні електромережі проінформували громаду про аварійне відключення електроенергії 20 січня в Бучі.


19:38 всіх клієнтів підключили до резервної лінії.
Наші фахівці резервно заживлюють домівки клієнтів у Бучі, що залишились без світла через аварію на абонентській лінії Бучанської міської адміністрації.

20 січня о 15.40 аварійно відключилась одна з двох основних абонентських ліній, що забезпечують живлення домівок мешканців Бучі, вулиці: Богдана Хмельницького, Нове шосе, Шевченка, Вишнева, Бориса Гмирі, Депутатська, Леоніда Глібова. Ще одна лінія, була пошкоджена раніше – влітку 2020. Обидві лінії у власності Бучанської міської адміністрації.

Ми повідомили власника мереж про необхідність оперативного ремонту двох основних ліній, що забезпечують живлення вказаних домівок.
Наразі наші фахівці відшукали можливість, щоб підключити домівки до резервної лінії ДТЕК Київські регіональні електромережі. Спеціалісти компанії роблять перемикання для подачі напруги через неї на знеструмлені домівкі.

Однак є ризик, що й резервна лінія може вийти з ладу через надмірне навантаження. Тому ми просимо жителів раціонально використовувати енерговитратні прилади у часи максимальних навантажень на мережі.

Намагайтеся уникати пікових годин навантажень. Зазвичай це час з 7:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00. У ці години доводиться пік одночасного навантаження на мережі та перевищення, як в окремо взятій квартирі, так і в районі.

Слід зазначити, що оператор системи розподілу не має права втручатися в роботу абонентського (приватного/комунального) обладнання. Тому коли трапляються аварії саме в таких електроустановках, відновити електропостачання за постійною схемою живлення можливо лише після того, як власники обладнання відремонтують його, і оператор системи розподілу зможе підключити його до електромереж.
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Київобленерго Буча
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