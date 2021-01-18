ДТЕК про аварійне відключення електроенергії 20 січня в Бучі

ДТЕК Київські регіональні електромережі проінформували громаду про аварійне відключення електроенергії 20 січня в Бучі.



Намагайтеся уникати пікових годин навантажень. Зазвичай це час з 7:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00. У ці години доводиться пік одночасного навантаження на мережі та перевищення, як в окремо взятій квартирі, так і в районі.