У січні в Києві зафіксували перевищення забруднення повітря діоксидами

Забруднення атмосферного повітря у м. Київ. зафіксовано Центральною геофізичною обсерваторію. В найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у період з 12 по 18 січня 2021 р. у повітрі Києва відміченоконцентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом:- завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин);- діоксиду сірки – у 3,6-3,9 раза – на Бессарабській площі, вулицях Каунаській, Інженера Бородіна, площі Перемоги, Оболонському проспекті; у 2,3-3,4 раза – на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;- діоксиду азоту – у 5,5-7,2 раза – на вулицях Каунаській та Інженера Бородіна, площі Перемоги; у 4,0-4,8 раза – на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела; у 3,1-3,9 раза – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;- формальдегіду – у 2,0-2,2 раза – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаській; у 1,4-1,8 раза – на інших постах спостережень, крім проспекту Науки.Всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії з 12 по 18 січня 2021 р. було відібрано та проаналізовано 1373 проби повітря.Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом та діоксидом азоту дещо знизився, діоксидом сірки – підвищився, іншими домішками – майже не змінився.