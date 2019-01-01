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НБУ дозволив банкам купувати іноземну валюту в населення через термінали самообслуговування

Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасував низку обмежень, подальше застосування яких втратило свою актуальність. Зокрема, зняв заборони для клієнтів - юридичних осіб на проведення операцій з продажу іноземної валюти на умовах "форвард".



Раніше такі операції проводилися лише з метою хеджування ризиків зміни курсу іноземної валюти за експортно-імпортними операціями та за кредитними договорами, а також для придбання юридичними особами-нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики України.

Національний банк скасував заборону на операції фізичних осіб з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард", на операції з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів на умовах маржинальної торгівлі та на розрахунки в іноземній валюті під час купівлі державних цінних паперів, номінованих у валюті.

Також центральним банком знято заборону на здійснення банками операції на умовах "своп" з фізичними особами-резидентами, якщо перша частина такої операції передбачає продаж клієнту іноземної валюти або банківських металів.

Додатково Національний банк дозволив банкам та небанківським фінансовим установам купувати іноземну валюту в населення за безготівкові кошти в гривні через термінали самообслуговування та затвердив порядок проведення відповідних операцій. Зокрема, визначено, що після продажу валюти через платіжні пристрої гривневі кошти зараховуватимуться на власні поточні рахунки фізосіб. Такі операції мають здійснюватися з урахуванням законодавства про фінансовий моніторинг.

З метою сприяння використанню цифрових аналогів паперових документів Національний банк уточнив вимоги до здійснення фізособами переказів коштів у іноземній валюті за межі України та до одержання таких переказів з-за кордону. Відтепер під час здійснення цих операцій фізичні особи зможуть використовувати цифрові паспорти в мобільному застосунку "Дія", де в електронному вигляді відображається інформація, яку містить ID-картка та біометричний закордонний паспорт громадянина України.

За оцінками Національного банку, відповідні послаблення забезпечать здійснення подальших кроків на шляху валютної лібералізації, а також сприятимуть:

► розширенню можливостей для бізнесу та фізичних осіб з хеджування валютних ризиків;
► подальшому розвитку нових послуг, які надаватимуться уповноваженими установами в сфері валютно-обмінних операцій;
► використанню цифрових документів під час проведення валютних операцій.

Зазначені зміни були затверджені постановою Правління Національного банку України від 15 січня 2021 року №3 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та набувають чинності з 17 січня 2021 року.
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www.bank.gov.ua 
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